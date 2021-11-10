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Під Дніпром вогонь охопив кафе, магазин та ломбард

Автор: Іванна Шовкун

У середу вранці, 10 листопада, на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив ломбард, кафе, магазин та секонд-хенд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Дніпропетровській області.

НП сталася у місті Кам'янське на бульварі Будівельників. Повідомлення на лінію рятувальників надійшло о 07:46. Співробітники ДСНС оперативно прибули на місце події.

Рятувальники встановили, що вогнем охоплено 700 кв. м загальної площі будівель. Горіли приміщення ломбарду, магазину непродовольчих товарів, кафе та приміщення секонд-хенду.

Фото: під Дніпром горіли будівлі кафе, магазину, ломбарду та секонд-хенду (dp.dsns.gov.ua)

До ліквідації спалаху було залучено 8 одиниць техніки та 37 осіб особового складу. Вогонь було локалізовано о 08:49, а ліквідували пожежу о 10:21.

Зазначають, що на момент гасіння пожежі постраждалих та загиблих не було.

Нагадаємо, у вівторок увечері, 9 листопада, у нічному клубі TrueMan в Одесі виникла пожежа. Вона охопила 400 кв. м будівлі.

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Пожежа