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В Одесі горить нічний клуб на пляжі "Дельфін"

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Одеса, Середа 10 листопада 2021 06:40
В Одесі горить нічний клуб на пляжі "Дельфін" Фото: в Одесі горить популярний нічний клуб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У вівторок ввечері в нічному клубі TrueMan в Одесі виникла пожежа. Вона охопила 400 кв. м будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Рятувальники продовжують гасіння, постраждалих немає.

"У ці хвилини на пляжі" Дельфін "горить популярний нічний клуб TrueMan... вогонь охопив площу близько 400 кв.м. Загиблих і постраждалих немає", - повідомляє видання в ніч проти середи з посиланням на пожежників.

Зазначається, що інформація про загоряння надійшла о 22:47.

На місці зараз працюють пожежники.

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