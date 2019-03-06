Під Дніпром горить завод пластмасових виробів

У ДСНС зазначили, що складність гасіння полягає у великому горючому навантаженні в ангарах

В селе Каменка близ города Днепр горит завод пластмассовых изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 8:35 утра.

Фото: пожар на заводе возле Днепра

"В Службу спасения "101" в 8:35 поступило сообщение о том, что по улице Маяковского, 74 в селе Каменка Днепровского района горит завод пластмассовых изделий. На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что горит металлический ангар", - сообщили спасатели.

Сейчас на месте пожара работают 10 пожарно-спасательных автомобилей.

"Сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция. Погибших и пострадавших нет", - подчеркнули в ГСЧС.

Отмечается, что огонь охватил более трех тысяч квадратных метров территории.

Напомним, 3 марта в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошел крупный пожар в торговых павильонах.

Отмечалось, что пожар произошел на открытой территории, однако огонь быстро начал перекидываться на торговые павильоны, которые имеют общую крышу, поэтому ГСЧС привлекла для тушения пожара дополнительные силы.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце февраля спасатели ликвидировали пожар возле автовокзала в Полтаве.