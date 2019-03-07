У Дніпрі затримали підозрюваних у підпалі кафе з відвідувачами

Під час обшуків у затриманих знайшли пістолет, патрони і гранати

В Днепре правоохранители задержали подозреваемых в поджоге кафе с посетителями на площади Соборной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в ходе спецоперации оперативники и бойцы подразделения КОРД задержали преступную группу. В ее состав входили четверо мужчин, которые подозреваются в поджоге и покушении на жизнь людей в кафе на площади Соборной.

"После задержания у преступников провели ряд обысков, во время которых изъяли пистолет Макарова и RG, патроны, гранату Ф-1, черновые записи, мобильные телефоны и одежду. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу и приобщены к материалам уголовного производства", - говорится в сообщении.

Фото: задержание в Днепре (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, в начале февраля в Днепре подожгли кофейню с посетителями. По данным спасателей, в результате инцидента пострадали два человека. Предполагается, что неизвестные забросили в кафе коктейли Молотова.

Позже полиция уточнила, что пострадавших было трое.