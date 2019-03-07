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У Дніпрі затримали підозрюваних у підпалі кафе з відвідувачами

Новини » Надзвичайні події    07.03.2019 - 15:01
У Дніпрі затримали підозрюваних у підпалі кафе з відвідувачами
Фото: затримання в Дніпрі (facebook.com/mvs.gov.ua)

Під час обшуків у затриманих знайшли пістолет, патрони і гранати

У Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваних у підпалі кафе з відвідувачами на площі Соборній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що в ході спецоперації оперативники та бійці підрозділу КОРД затримали злочинну групу. До її складу входили четверо чоловіків, які підозрюються в підпалі і замаху на життя людей у кафе на площі Соборній.

"Після затримання у злочинців провели ряд обшуків, під час яких вилучили пістолет Макарова та RG, патрони, гранати Ф-1, чорнові записи, мобільні телефони і одяг. Всі речові докази направлені на експертизу та долучені до матеріалів кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

У Дніпрі затримали підозрюваних у підпалі кафе з відвідувачами

Фото: затримання в Дніпрі (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, на початку лютого в Дніпрі підпалили кав'ярню з відвідувачами. За даними рятувальників, в результаті інциденту постраждали дві людини. Передбачається, що невідомі закинули в кафе коктейлі Молотова.

Пізніше поліція уточнила, що постраждалих було троє.

 

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