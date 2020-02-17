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У Дніпрі затримали банду, причетну до ДТП і серії тяжких злочинів

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 14:59
У Дніпрі затримали банду, причетну до ДТП і серії тяжких злочинів
Фото: затримання банди (npu.gov.ua)

Спецоперація пройшла за підтримки КОРДу

У Дніпрі поліцейські затримали банду, члени якої причетні до смертельної ДТП 16 лютого і серії тяжких злочинів. Про це йдеться в повідомленні поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що напередодні ватажок банди на викраденому "Ауді" збив трьох пішоходів, в результаті один з них помер на місці. Банда складалася з шести осіб, вчора ввечері вони викрали чоловіка і вимагали у нього 20 тис. доларів. На перехресті потерпілий помітив автомобіль поліції та почав кричати про допомогу.

За даними поліції, ватажок банди в листопаді минулого року вийшов з в'язниці і організував злочинне угруповання. Їх діяльність документували, на місці ДТП затримали двох членів, а в ході спецоперації затримали ще чотирьох членів групи. В ході обшуків вилучено арсенал вогнепальної зброї.

Також в ході розслідування встановлено причетність затриманих до інших тяжких злочинів, скоєних на території Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала озброєну банду за розбійні напади в Київській області.

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