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В Днепре задержали банду, причастную к ДТП и серии тяжких преступлений

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 14:59
В Днепре задержали банду, причастную к ДТП и серии тяжких преступлений
Фото: задержание банды (npu.gov.ua)

Спецоперация прошла при поддержке КОРДа

В Днепре полицейские задержали банду, члены которой причастны к смертельному ДТП 16 февраля и серии тяжких преступлений. Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что накануне главарь банды на угнанном "Ауди" сбил трех пешеходов, в результате один из них умер на месте. Банда состояла из шести человек, вчера вечером они похитили мужчину и требовали у него 20 тыс. долларов. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль полиции и начал кричать о помощи.

По данным полиции, главарь банды в ноябре прошлого года вышел из тюрьмы и организовал преступную группировку. Их деятельность документировали, на месте ДТП задержали двух членов, а в ходе спецоперации задержали еще четырех членов группы. В ходе обысков изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Также в ходе расследования установлена ​​причастность задержанных к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Днепропетровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала вооруженную банду за разбойные нападения в Киевской области.

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