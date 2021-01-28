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У Дніпрі перевізники поповнили рухомий склад автобусами великої місткості

Дніпро, Четвер 28 січня 2021 15:37
У Дніпрі перевізники поповнили рухомий склад автобусами великої місткості
Фото: нові автобуси з Фінляндії (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі маршрути № 107, 146-А та 146-Б поповняться автобусами великої місткості - 11 машин нещодавно прибули з Фінляндії. Перед випуском на дороги вони проходять технічне обслуговування.

Про це повідомив спеціаліст сектору контролю та моніторингу виконання договірних зобов’язань відділу пасажирських перевезень управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков.

"Загалом цьогоріч до Дніпра прибули 17 автобусів великої місткості. Шість з них уже працюють на маршрутах № 51 та № 115. Ще 11 наразі проходять технічне обслуговування. Ці машини замінять автобуси середньої місткості на маршрутах № 107, 146-А та 146-Б. У планах оснастити повністю ці маршрути автобусами великої місткості вже до кінця літа", - сказав Іван Васючков.

Перед випуском на маршрут перевіряється технічний стан автобуса, проводиться хімчистка та перефарбування.

"Наразі відбувається стандартна підготовка машин до виходу на маршрути. Усі автобуси вже пройшли техобслуговування і хімчистку, частина з них перебуває на фарбуванні, оскільки ми брендуємо їх в один колір - жовтий. Уже цього тижня поступово автобуси виїжджатимуть на маршрути", - розповів детальніше директор ТОВ ВКФ "Ігрек" Михайло Клокун.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпрі триває конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Перевізників обиратимуть на 16 маршрутах.

Крім того, РБК-Україна писало, що 22 січня у Дніпрі відбулася чергова перевірка санітарного та технічного стану міських автобусів. Такі рейди проводяться кожні три місяці.

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