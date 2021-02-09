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Філатов: міська влада відкрита до діалогу із закладами вищої освіти 

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 08:28
Філатов: міська влада відкрита до діалогу із закладами вищої освіти  Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Органи місцевого самоврядування, міська влада братимуть більше участі у житті закладів вищої освіти.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час засідання ради ректорів 8 лютого.

"Безперечно, заклади вищої освіти нам не підпорядковані. Утім, ми завжди знайдемо спільну мову. Міська влада відкрита до діалогу та готова підставити плече. Щоб ми могли взаємодіяти на благо територіальної громади", - сказав Борис Філатов.

Засідання провели в Університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, щоб обговорити, зокрема, подальшу організацію навчального процесу. Частина керівників вишів приєдналася до розмови відеозв’язком.

Крім цього, під час засідання ради мер Дніпра вручив ректору Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Олександру Пшіньку посвідчення та нагрудний знак "Почесний громадянин міста Дніпра".

Філатов: міська влада відкрита до діалогу із закладами вищої освіти

Зі свого боку Пшінько назвав цю відзнаку однією з найбільш високих, які можна мати в житті.

"Ми бачимо, як змінюється наш Дніпро. Тож ми співпрацюватимемо - з молоддю, з колективами. Якщо вам знадобиться наша допомога, ми готові її надати", - додав він.

Нагадаємо, раніше Борис Філатов заявляв, що українські міста мають ділитися досвідом ефективного управління територіальних громад й бути відкритими одне до одного.

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