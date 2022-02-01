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В Павлограді вперше за десятиліття відремонтували найдовшу вулицю міста

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Дніпро, Вівторок 01 лютого 2022 15:25
В Павлограді вперше за десятиліття відремонтували найдовшу вулицю міста Фото: в Павлограді вперше за десятиліття відремонтували вулицю Дніпровську (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, яке йде через усе місто і є частиною національної траси Дорога Єдності. Всі 12,5 км вулиці - в новому асфальтобетоні, з бордюрами і розміткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"У 2021 році в області збудовано й відремонтовано понад 550 км державних та місцевих автошляхів. Попрацювали й над покращенням комунальних доріг. Зокрема, привели до ладу одну з головних транспортних артерій Павлограда - вулицю Дніпровську. Вона стала частиною національної Дороги Єдності М-30 "Стрий - Ізварине", - розповів перший заступник голови Дніпро ОДА Володимир Орлов.

Востаннє ремонт на Дніпровській проводили більш ніж 15 років тому, і за цей час дорога перетворилась на систему ям і перешкод.

В ході робіт, які виконувались за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", поклали два шари нового дорожнього одягу, замінили бордюри, відремонтували зливову каналізацію і нанесли нову розмітку.

Загалом протягом минулого року на Дніпропетровщині крім ремонту доріг державного і місцевого значення відновили також 20 км комунальних доріг.

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко розповів, як за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" зводять унікальну транспортну естакаду через річку Оріль.

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Велике будівництво
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