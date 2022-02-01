В Павлограді вперше за десятиліття відремонтували найдовшу вулицю міста

В Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, яке йде через усе місто і є частиною національної траси Дорога Єдності. Всі 12,5 км вулиці - в новому асфальтобетоні, з бордюрами і розміткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"У 2021 році в області збудовано й відремонтовано понад 550 км державних та місцевих автошляхів. Попрацювали й над покращенням комунальних доріг. Зокрема, привели до ладу одну з головних транспортних артерій Павлограда - вулицю Дніпровську. Вона стала частиною національної Дороги Єдності М-30 "Стрий - Ізварине", - розповів перший заступник голови Дніпро ОДА Володимир Орлов.

Востаннє ремонт на Дніпровській проводили більш ніж 15 років тому, і за цей час дорога перетворилась на систему ям і перешкод.

В ході робіт, які виконувались за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", поклали два шари нового дорожнього одягу, замінили бордюри, відремонтували зливову каналізацію і нанесли нову розмітку.

Загалом протягом минулого року на Дніпропетровщині крім ремонту доріг державного і місцевого значення відновили також 20 км комунальних доріг.