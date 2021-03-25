У Дніпрі спеціальні рейдові групи перевіряють дотримання карантину

"До складу таких груп увійшли представники поліції, муніципальної варти, департаменту транспорту, держпродспоживслужби. Посадова особа кожної служби має право складати протоколи про адміністративні порушення і накладати штраф. Водночас наше головне спільне завдання - вкотре нагадати містянам про неухильне дотримання карантинних обмежень, які передусім спрямовані на їхню ж безпеку", - повідомив заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту міськради Максим Джихур.

Порушники карантинних обмежень притягаються до адміністративної відповідальності зі штрафними санкціями від 170 до 250 грн, а якщо відповідні порушення допустили власники, адміністрація тих чи інших громадських приміщень (споруд), то штраф сягає 17 тис. грн і більше, повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Романа Дорош.

Представники "Муніципальної варти" задіяні у перевірках на дотримання карантинних обмежень у торговельних центрах, закладах громадського харчування, наданні побутових послуг як у складі спеціальних рейдових груп, так і самостійно, додав інспектор КП "Муніципальна варта" Юрій Антонюк.

За словами в.о. заступниці начальника Дніпровського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в області Наталії Горілої, з початку березня у місті їхні представники перевірили майже 600 об’єктів та склали 54 адмінпротоколи.

"Особливу увагу приділяємо торговельним центрам, ринкам, автовокзалу. 24 березня у складі спільних рейдів перевірили понад 100 об’єктів. Найчастіші порушення, що фіксували, - відсутність захисних масок як у працівників, так і відвідувачів, а також антисептиків, ємностей для використаних захисних індивідуальних засобів, недотримання дистанції", - зазначила Горелова.

Варто також відзначити, що 24 і 25 березня перевірки мали попереджувальний характер. 26 березня порушників притягатимуть до адмінвідповідальності, повідомив заступник директора департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міськради Олександр Лещенко.