У Дніпрі російські ракети влучили в інфраструктурний об’єкт

Російські окупаційні війська в ніч на 2 квітня атакували місто Дніпро. Ворожі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка в Telegram.
"Нічні ракетні удари по Дніпропетровщині. У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт", - йдеться у повідомленні.
За словами Резніченка, в результаті ворожої атаки сталися серйозні руйнування. Поранення отримали двоє осіб. Він також підтвердив, що російські окупанти вночі обстріляли автозаправку у Кривому Розі.
Крім того, вночі у Дніпропетровській області збили 4 ворожі ракети та 1 безпілотник.
Нагадаємо, що раніше про обстріл Кривого Рогу повідомив голова МВА Олександр Вілкул. За його словами, удару завдали з далекої відстані.
Також вночі окупанти обстріляли Полтаву і Кременчук. Російська армія застосувала ракети й авіацію.
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