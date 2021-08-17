У Старих Кодаках вперше відкриють дитячий садочок
В селі Старі Кодаки Дніпропетровської області вперше відкриють дитячий садочок. Його створили за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка у Facebook.
"Перший дитсадок у Старих Кодаках Дніпровського району. Скоро він прийме 80 дітей. У закладі все в єдиному дитячому стилі. Ігрові, спальні, їдальня, музична зала", - повідомляє Резніченко.
Роботи вже вийшли на фінішну пряму. Будівельники облаштовують прилеглу територію, де розташовані спортивні та ігрові майданчики, встановлюють альтанки та гойдалки, завершують оформлення внутрішніх приміщень.
Перший дитсадок у Старих Кодаках Дніпровського району. Скоро він прийме 80 дітей. Його побудували «з нуля» за...Posted by Валентин Резніченко on Tuesday, August 17, 2021
Як повідомлялося, в Покрові Дніпропетровської області почав працювати новий дитячий садок. Його звели "з нуля" за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".