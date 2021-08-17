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У Старих Кодаках вперше відкриють дитячий садочок

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Дніпро, Вівторок 17 серпня 2021 15:08
У Старих Кодаках вперше відкриють дитячий садочок Фото: в Старих Кодаках вперше відкриють дитячий садок (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

В селі Старі Кодаки Дніпропетровської області вперше відкриють дитячий садочок. Його створили за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка у Facebook.

"Перший дитсадок у Старих Кодаках Дніпровського району. Скоро він прийме 80 дітей. У закладі все в єдиному дитячому стилі. Ігрові, спальні, їдальня, музична зала", - повідомляє Резніченко.

У Старих Кодаках вперше відкриють дитячий садочок

Роботи вже вийшли на фінішну пряму. Будівельники облаштовують прилеглу територію, де розташовані спортивні та ігрові майданчики, встановлюють альтанки та гойдалки, завершують оформлення внутрішніх приміщень.

Перший дитсадок у Старих Кодаках Дніпровського району. Скоро він прийме 80 дітей. Його побудували «з нуля» за...

Posted by Валентин Резніченко on Tuesday, August 17, 2021

Як повідомлялося, в Покрові Дніпропетровської області почав працювати новий дитячий садок. Його звели "з нуля" за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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