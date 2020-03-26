У Дніпрі викрили екс-співробітника МВС України, завербованого російськими спецслужбами

Контррозвідка СБУ викрила в Дніпрі колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ України, завербованого російськими спецслужбами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

За даними слідства, під час перебування в Російській Федерації чоловік з власної ініціативи встановив контакти зі співробітниками ФСБ і запропонував своє сприяння.

В його завдання входило збирання відомостей про склад, дислокацію і озброєнні підрозділів Збройних сил України на території Дніпропетровської області.

"Представників ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів регіону, які брали участь в Операції Об'єднаних сил. Зібрані дані агент повинен був передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв'язку", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у квартирі зловмисника оперативники виявили докази підривної діяльності.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила спробу вербування ФСБ українського громадянина. Житель Маріуполя при перетині державного кордону був затриманий представниками ФСБ РФ. Вони застосовували психологічний тиск на жителя Маріуполя.