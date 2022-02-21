У Дніпрі п'ятеро людей провалилися під кригу, серед них поліцейські. Є загиблий

У м. Дніпро п'ятеро людей, серед яких троє поліцейських, провалилися під кригу. Внаслідок інциденту один чоловік помер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

За інформацією рятувальників, пригода трапилася 20-го лютого о 14:56 в Соборному районі, на вулиці Набережна Перемоги (річка Дніпро).

Повідомляється, що троє поліцейських, які перші прибули до місця намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (1 поліцейський - на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських - на відстані близько 40 метрів від берега).

Також провалився під кригу на відстані близько 40 метрів місцевий мешканець, який намагався допомогти співробітникам Нацполіції.

Рятувальники дістали з води 5 осіб, з яких: 3 поліцейських, 1 місцевий мешканець, який намагався допомогти поліції та 1 рибалка (помер в кареті "швидкої", особисті дані встановлюються).

До місця події було направлено 13 чоловік особового складу та 5 одиниці техніки ДСНС.