ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі п'ятеро людей провалилися під кригу, серед них поліцейські. Є загиблий

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 лютого 2022 08:44
У Дніпрі п'ятеро людей провалилися під кригу, серед них поліцейські. Є загиблий Фото: в Дніпрі п'ятеро людей провалилися під кригу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

У м. Дніпро п'ятеро людей, серед яких троє поліцейських, провалилися під кригу. Внаслідок інциденту один чоловік помер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

За інформацією рятувальників, пригода трапилася 20-го лютого о 14:56 в Соборному районі, на вулиці Набережна Перемоги (річка Дніпро).

Повідомляється, що троє поліцейських, які перші прибули до місця намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (1 поліцейський - на відстані близько 70 метрів від берега, 2 поліцейських - на відстані близько 40 метрів від берега).

Також провалився під кригу на відстані близько 40 метрів місцевий мешканець, який намагався допомогти співробітникам Нацполіції.

Рятувальники дістали з води 5 осіб, з яких: 3 поліцейських, 1 місцевий мешканець, який намагався допомогти поліції та 1 рибалка (помер в кареті "швидкої", особисті дані встановлюються).

До місця події було направлено 13 чоловік особового складу та 5 одиниці техніки ДСНС.

Раніше повідомлялося, що на водоймах України від початку 2022 року загинули 17 людей, з яких двоє - діти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро ДСНС
NEWS
Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати
Під обстрілом окупантів. Як пройшли вихідні на Донбасі: що потрібно знати
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць