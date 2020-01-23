В Дніпрі п'яний водій збив пішоходів, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортної пригода (ДТП), в результаті якої постраждали четверо пішоходів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що аварія сталася на вулиці Ударників, на місці працює поліція.

За попередньою інформацією 23 січня близько 17:40 водій автомобіля "Мерседес Sprinter" 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів.

Всі четверо постраждалих доставлені до лікарні. Водій попередньо знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, вчора ввечері в Одесі на розі вулиць Преображенської та Дерибасівської сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі поліцейського. Поліцейський, повертаючись зі служби на своєму автомобілі "Деу Ланос", скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом із дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці (поруч з місцем аварії знаходиться підземний пішохідний перехід).

Раніше повідомлялося, що у Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася аварія, в результаті якої загинув пішохід. Встановлено, що 35-річний водій автомобіля Infiniti Q50 здійснив наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув.