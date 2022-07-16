У Дніпрі пролунала ще одна серія вибухів

У Дніпрі пролунала нова серія вибухів. На даний момент про повітряну тривогу не повідомлялося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що причиною нових вибухів стала детонація боєприпасів після вечірнього ракетного удару.
Нагадаємо, сьогодні увечері в Дніпрі прогриміли потужні вибухи. В цей час в місті була оголошена повітряна тривога. Також вибухи чули в Кременчуці та Житомирі.
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