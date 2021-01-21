У Дніпрі презентували проект комплексної програми екологічної безпеки на 5 років

Фото: під час прес-конференції (прес-служба)

У Дніпрі презентували проект "Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку" на 2021-2025 рр. Вона передбачає як глобальні заходи за участю великих промислових підприємств міста, так і локальні, як-от боротьба із підтопленнями на окремих вулицях.

Про це розповів заступник начальника управління - начальник відділу природоохоронних заходів управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олексій Міхєєв під час прес-конференції 21 січня.

"Дніпро - центр промисловості усього південного сходу України. Аби вирішити екологічні проблеми нашого міста, потрібен комплексний підхід. Фактично, нова програма - це продовження тих робіт, які ми розпочали протягом минулих п’яти років. Ключова ідея нашої програми у тому, що розвиток міста та суспільства не повинен бути коштом наступних поколінь", - зазначив Олексій Міхєєв.

Комплексна програма включає декілька напрямів, зокрема:

Повітря: застосування заходів щодо зменшення рівня забруднювання від промислових підприємств, автотранспорту. Удосконалення системи екологічного моніторингу.

Охорона водних ресурсів: відновлення та сприяння гідрологічного стану водойм, очищення поверхневого скиду, перебудова об’єктів "Дніпроводоканалу".

Земельні ресурси: захист від підтоплень, протизсувні заходи, рекультивація земель, які постраждали від стихійних сміттєзвалищ.

Заходи, спрямовані на удосконалення системи поводження з відходами. Зокрема, цей пункт включає продовження будівництва полігона "Правобережний".

Проведення науково-технічних конференцій, наукових досліджень та екологічних фестивалів.

"Кошти на реалізацію програми передбачені не лише із бюджету міста. Великі промислові підприємства долучилися до програми - вони проводитимуть екологічні заходи на своїх об’єктах, наприклад, удосконалення систем очищення", - додав Олексій Міхєєв.

Своєю чергою, Маріанна Мірошниченко, голова комітету з питань екології, навколишнього середовища та сталого розвитку Громадської ради при Дніпровській міській раді, депутатка обласної ради, зазначила, що нова програма стосується усіх екологічних проблем, які актуальні для мегаполіса.

"У Дніпрі працюють підприємства чорної металургії, хімічної промисловості, машинобудівництва. Усі вони так чи інакше впливають на екологію. За оцінками експертів ВООЗ, здоров’я людей на 20 % залежить саме від довкілля. Минула програма була досить успішно реалізована, тож ми побачили, що комплексний підхід дає результат", - додала Маріанна Мірошниченко.

Повідомляється також, що до розробки програми на майбутні п’ять років залучили й наукову спільноту.

"Програму було розроблено з урахуванням обговорень на науково-технічній раді. У програмі закладаються основи створення екологічного моніторингу, розбудови сучасної системи. Планується придбання нових постів спостереження", - зазначив Артем Павличенко, завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ "Дніпровська політехніка".

Нагадаємо, проект "Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021-2025 рр." буде винесено на розгляд депутатів Дніпровської міської ради вже наступної сесії.