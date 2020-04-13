У Дніпрі сталось потрійне ДТП, загинули дві людини

У Дніпрі вчора ввечері у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі трьох автівок загинуло двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, на вул. Набережна Перемоги водій автомобіля Mercedes Benz у стані алкогольного сп'яніння в'їхав в автомобіль Daewoo Nexia, який стояв на червоному сигналі світлофору. У результаті зіткнення автомобіль Daewoo за інерцією зіштовхнувся з авто Skoda Superb, який стояв попереду нього. Від отриманих травм водій Daewo та його пасажирка загинули.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Водія затримали.

Нагадаємо, у Києві вчора ввечері сталося зіткнення поліцейського авто з пішоходом у результаті якого людина загинула. Пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці.

РБК-Україна раніше повідомляло, У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля "швидкої допомоги", в результаті чого три людини загинули і ще четверо були госпіталізовані.