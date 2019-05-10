Призначено нового прокурора Дніпропетровської області

У п'ятницю, 10 травня, в приміщенні обласної прокуратури представили нового прокурора Дніпропетровської області. Ним став Роман Токар, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган у Twitter.

Вона повідомляє, що зараз проходить оперативна нарада прокурорів областей під головуванням генпрокурора Юрія Луценка.

Зазначимо, до призначення Токар майже 20 років працював у слідчих органах прокуратури. Зокрема, служив у прокуратурах Бабушкінського, Самарського та Кіровського районів Дніпра. Потім керував слідчим відділом обласної прокуратури.

Попереднього прокурора Дніпропетровської області Віктора Матвійчука було обрано у Вищу раду юстиції.

Раніше РБК-Україна писало, що заступник генерального прокурора України Євген Єнін назвав причину своєї відставки. Єнін розповів про справу Курченко. Зокрема, що вважає, що недостатньо доказів для оголошення підозри фігурантам цієї справи. Однак, додав, що, якщо прокурори вважають, що доказів достатньо, то підтримує їх рішення.

РБК-Україна писало, що майбутній президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнить генпрокурора Юрія Луценка. Він заявив, що зробить це після інавгурації. Зокрема, Зеленський заявив, що змінить кадрову політику і призначить нових людей.