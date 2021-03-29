У Дніпрі з’явився сервіс шерингу електросамокатів

За його словами, такий шеринг нині має популярність у багатьох європейських країнах. Зі свого боку Дніпро готовий до впровадження таких ініціатив, адже за останні п’ять років системно розвиває міське середовище.

"Ми вітаємо інвесторів у місті. Такий сервіс є і має бути частиною міського транспорту. Це може дещо розвантажити наші вулиці від заторів, припаркованих автівок - як це відбувається в містах Європи. Ми вдячні тим, хто впроваджує такі сервіси, і хто ними користується", - зазначив Олександр Санжара.

Скористатися послугою можна через спеціальний додаток - QR-код для його завантаження прикріплений до кожного самоката. Програма списує з користувача вартість поїздки, сигналізує про виїзд із зони покриття катання та відстежує кожен такий транспортний засіб - щоб уникнути крадіжки.

У додатку також позначені точки паркування - загалом у місті їх 11, зокрема й біля мерії Дніпра.

"Ми домовилися з містом, що на таких от синіх квадратиках будуть щоранку з’являтися наші самокати. Як зупинки громадського транспорту. Щодо розширення зони покриття - ми подивимося, як піде пілотний проєкт. Будемо дивитися на попит, досвід тощо", - пояснив директор з розвитку компанії Kiwi Scooter Sharing Олексій Кушка.

Він також додав, що у разі ДТП потрібно викликати швидку допомогу та поліцію і повідомити про ситуацію у чаті додатку.

Задля безпеки містянам, молодшим за 14 років, радять користуватися послугою під наглядом батьків. Обслуговувати самокати та повертати їх до точок паркування будуть працівники компанії-оператора.

Вартість послуги становить 10 грн за розблокування, а далі - 3 грн за кожну хвилину. Швидкість самоката - до 20-25 км на годину.

"У Дніпрі нині 100 самокатів, далі - буде більше. Це мобільний та екологічний вид транспорту, яким тепер можуть користуватися мешканці та гості міста. У додатку видно, де можна їздити й де можна залишити самокат. Додаток не дасть змоги завершити поїздку - кошти списуватимуться доти, доки клієнт не заїде в зону, де можна запаркувати самокат", - повідомив представник компанії Олександр Божевський.