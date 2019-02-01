У Дніпрі поліція затримала озброєного чоловіка, який викрав дитину

Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі

В Днепре вооруженный пистолетом мужчина похитил 12-летнего ребенка и четыре часа удерживал ее в квартире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, к таким последствиям привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной.

"Под угрозой применения пистолета, злоумышленник похитил девочку. После 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем, ее освободили правоохранители", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал.

Оружие, которым угрожал злоумышленник, изъят, а он задержан и доставлен в отделение полиции. Девочку передали матери.

Фото: место происшествия (dp.npu.gov.ru)

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве возле одного из магазинов в Деснянском районе произошел словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо 5-летнему мальчику. Правоохранители задержали подозреваемого, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что в Сумах на 3 года лишили свободы женщину, которая держала в заложниках ребенка.