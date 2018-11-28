У Сумах засудили до 3 років ув'язнення жінку, яка тримала в заручниках дитину

Фото: засідання суду (facebook_com_Зарічній_Районній_Суд)

Обвинувачена повністю визнала свою вину

Зарічним районним судом міста Суми винесено обвинувальний вирок про позбавлення волі строком до 3 років стосовно жінки, яка обвинувачується у захопленні в заручники неповнолітнього хлопчика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Судову владу України.

Зазначається, що громадянці Д. призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Як повідомляється, 29 травня 2018 року жінка, перебуваючи у неприязних стосунках із громадянкою Ф., прийшла до неї додому.

"Користуючись тим, що двері квартири були не замкнені безперешкодно потрапила до квартири та побачила, що вдома знаходиться дитина потерпілої сама, зачинилася із нею в квартирі. Потім посадила малолітнього хлопчика біля відчиненого вікна на стілець, та утримуючи його обома руками, почала вимагати у громадянки Ф. повернути її власну доньку, яку напередодні забрали до дитячого будинку. В ході бесіди обвинувачена тримала в руці ніж та погрожувала нанести дитині тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Свою вину у вчиненні злочину при зазначених обставинах жінка у судовому засіданні визнала повністю. Пояснила, що дійсно утримувала неповнолітнього хлопчика як заручника, але шкоду дитині заподіяти не бажала.

"Враховуючи тяжкість та характер вчиненого злочину, усі обставини справи, позицію потерпілої, в зв’язку з наявністю кількох обставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи обвинуваченої, на підставі статті 69 Кримінального кодексу України колегія суддів вважала необхідним призначити покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини другої статті 147 Кримінального кодексу України, так як це покарання буде необхідним і достатнім для її виправлення", - йдеться у повідомленні.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Як писав Styler, у Сумах жінка-переселенка взяла в заручники чотирирічного хлопчика. Вона приставила ніж до його горла і погрожував його вбити. Виклик правоохоронців надійшов близько восьмої ранку. Жінка перебувала з заручником у квартирі на першому поверсі багатоповерхівки. Вона вимагала повернути їй свого власного сина.

Нагадаємо, у Волинській області поліцейські затримали чоловіка, які викрав трирічну дитину з лікарні.