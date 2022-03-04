У Дніпрі поліція спіймала 15 диверсантів. Не можуть навіть правильно вимовити назву міста

У Дніпрі Національна поліція за два дні виявила 15 осіб, які підозрюються в активній диверсійній роботі на країну-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
"За 3 та 4 березня в області затримано 15 осіб, які підозрюються в активній диверсійній роботі на країну-агресора. В області ворог збирає дані про місце розташування площ, мостів, будівель органів влади та інших стратегічних об'єктів. Під час перевірки в телефонах затриманих знаходять фотографії цих місць, а також озброєних росіян, листування, відео проросійського характеру та інші речі, які підтверджують зв'язок з ворожими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що одна із затриманих жінок не змогла назвати правильно місто (Дніпро чи Дніпропетровськ), прізвище мера. У деяких підозрюваних виявили фальшиві документи.
У двох районах були виявлені два мародери - вони обікрали будинок і торгову точку.
За законами воєнного часу їх чекає дуже суворе покарання.
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