У Дніпрі підпалили кав'ярню з відвідувачами

В результаті пожежі постраждали дві людини

На Соборной площади Днепра вчера, 3 февраля, подожгли кофейню с посетителями, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение о пожаре в кофейне на Соборной площади. На месте пожарные установили, что возгорание возникло в помещении кафе, которое расположено на первом этаже трехэтажного дома. Огонь повредил деревянное кресло и стул.

В результате пожара получили ожоги владелица кафе и посетительница заведения. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Причина пожара устанавливается.

В то же время, как сообщают местные СМИ, неизвестные забросили в кофейню Heisenberg горючую смесь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно произошел пожар в ресторане "Istanbul". О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Отметим, за первый месяц 2019 года на пожарах в Украине погибли 275 человек. Всего за месяц было зафиксировано 3 957 пожаров, более 2,7 тысячи случаев произошли в домах. Главной причиной пожаров спасатели называют халатность в обращении с огнем.