У Дніпрі визначили перевізників на міських автобусних маршрутах

У Дніпрі обрали переможців конкурсу з визначення перевізників на 8 міських автобусних маршрутах . Від 9 автопідприємств надійшло 16 пропозицій. На етапі перевірки одного претендента зняли з конкурсу через невідповідність вимогам чинного законодавства.

"Конкурсний комітет розглянув усі подані пропозиції. За процедурою відкрили конверти № 2, і стало відомо, на які з маршрутів претендують перевізники. Після цього визначили кількість балів по кожній із пропозицій. У нас залишилися маршрути, на які взагалі не було претендентів, - № 45, 57, 66, 76, 79, 116, 122, 126. Також на виставлений маршрут № 56 претенденти пропонували автобуси малої місткості, що не відповідає умовам конкурсу. Тож ці маршрути буде оголошено у наступному конкурсі", - прокоментував Лещенко.

Зі свого боку спеціаліст сектору контролю та моніторингу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Іван Васючков зазначив, що зміни відбулися на маршруті № 40, де замість автобусів маленької місткості вийдуть автобуси середньої місткості.

"На маршрутах № 127, № 64 та № 64-Г додадуть автобуси великої місткості. З усіма переможцями буде укладено договори терміном на 5 років", - додав він.

Переможцями конкурсу стали: