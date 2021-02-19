У Дніпрі визначили перевізників на міських автобусних маршрутах
У Дніпрі обрали переможців конкурсу з визначення перевізників на 8 міських автобусних маршрутах. Від 9 автопідприємств надійшло 16 пропозицій. На етапі перевірки одного претендента зняли з конкурсу через невідповідність вимогам чинного законодавства.
Про це повідомив заступник директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Олександр Лещенко.
"Конкурсний комітет розглянув усі подані пропозиції. За процедурою відкрили конверти № 2, і стало відомо, на які з маршрутів претендують перевізники. Після цього визначили кількість балів по кожній із пропозицій. У нас залишилися маршрути, на які взагалі не було претендентів, - № 45, 57, 66, 76, 79, 116, 122, 126. Також на виставлений маршрут № 56 претенденти пропонували автобуси малої місткості, що не відповідає умовам конкурсу. Тож ці маршрути буде оголошено у наступному конкурсі", - прокоментував Лещенко.
Зі свого боку спеціаліст сектору контролю та моніторингу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Іван Васючков зазначив, що зміни відбулися на маршруті № 40, де замість автобусів маленької місткості вийдуть автобуси середньої місткості.
"На маршрутах № 127, № 64 та № 64-Г додадуть автобуси великої місткості. З усіма переможцями буде укладено договори терміном на 5 років", - додав він.
Переможцями конкурсу стали:
- Маршрути № 34, № 111 – ТОВ "Автотранссервіс";
- Маршрут №37 – ТОВ ВФ "Технополіс";
- Маршрут № 40 – ПП "Зігфрід";
- Маршрути № 64, 64-Г, 153 – ТОВ "С.М.І.Т";
- Маршрут № 127 – ТДВ "11205".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі перевізники поповнили рухомий склад автобусами великої місткості. Загалом цьогоріч до Дніпра прибули 17 автобусів великої місткості.