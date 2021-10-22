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У Дніпрі розпочалось подання тепла до закладів соціальної сфери

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Дніпро, П'ятниця 22 жовтня 2021 15:21
У Дніпрі розпочалось подання тепла до закладів соціальної сфери Фото: у Дніпрі розпочалось подання тепла до закладів соціальної сфери (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі з 19 жовтня першочергово почали подавати тепло до закладів соціальної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження мера Дніпра Бориса Філатова.

"Опалення вже з’явилось в деяких садках, але ще не в усіх. До початку холодів в усіх школах і садках провели промивання мереж теплопостачання. Воно дозволяє позбутись внутрішніх забруднень у трубопроводах та батареях і забезпечує безперервність роботи опалювальної системи закладу. При підготовці до опалювального сезону були замінені ділянки труб теплопостачання, встановлені вентилі, крани, засувки та інше", - зазначила представник департаменту гуманітарної політики міської ради Дніпра Юлія Дуогітє.

Також у закладах шкільної та дошкільної освіти встановили опалювальні радіатори, замінили ущільнювальні елементи та відремонтували клапани. Ці роботи почались у серпні, закінчились наприкінці вересня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку з переходом Дніпра в "червону" зону карантину, вранці 21 жовтня розпочали перевірки магазинів та закладів харчування - мають їх працівники сертифікати вакцинації або негативні ПЛР-тести.

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Дніпро Червона зона карантину
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