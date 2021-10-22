ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Днепре началась подача тепла в учреждения социальной сферы

Новина українською →
Днепр, Пятница 22 октября 2021 15:21
В Днепре началась подача тепла в учреждения социальной сферы Фото: в Днепре началась подача тепла в учреждения социальной сферы (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Днепре с 19 октября в первую очередь начали подавать тепло в учреждения социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение мэра Днепра Бориса Филатова.

"Отопление уже появилось в некоторых садиках, но еще не во всех. До начала холодов во всех школах и садиках провели промывку сетей теплоснабжения. Оно позволяет избавиться от внутренних загрязнений в трубопроводах и батареях и обеспечивает непрерывность работы отопительной системы заведения. При подготовке к отопительному сезону были заменены участки труб теплоснабжения, установлены вентили, краны, задвижки и прочее", - отметила представитель департамента гуманитарной политики городского совета Днепра Юлия Дуогитє.

Также в учреждениях школьного и дошкольного образования установили отопительные радиаторы, заменили уплотнительные элементы и отремонтировали клапаны. Эти работы начались в августе, закончились в конце сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в связи с переходом Днепра в "красную" зону карантина утром 21 октября начали проверки магазинов и заведений питания - их работники имеют сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Красная зона карантина
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили