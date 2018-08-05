У Дніпрі Lexus насмерть збив двох пішоходів

Поліція встановлює особи загиблих - чоловіка та жінки

У Дніпрі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди із автомобілем Lexus загинуло двоє людей. Аварія сталась вночі 4 серпня на проспекті Слобожанського, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що аварія сталась в районі електроопори № 459. Рухаючись проспектом, водій за кермом автомобіля Lexus RX 350 збив жінку та чоловіка віком 30-35 років, котрі переходили дорогу. Унаслідок отриманих від аварії травм обидва пішоходи загинули на місці.

Особи жертв наразі не встановлені. За фактом загибелі двох людей внаслідок ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. У рамках розслідування правоохоронцями будуть встановлені усі обставини аварії. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 4 серпня в Одеській області автомобіль влетів у відбійник, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 7-річна дитина, ще двоє дітей були травмовані. Аварія за участі автомобіля Hyundai Elantra під керуванням 36-річної жінки сталася на 328 км автодороги Київ - Одеса біля села Троїцьке Любашівського району.