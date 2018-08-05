В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов
Полиция устанавливает личности погибших - мужчины и женщины
В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия с автомобилем Lexus погибли двое людей. Авария произошла ночью 4 августа на проспекте Слободского, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что авария произошла в районе электроопоры № 459. Двигаясь по проспекту, водитель за рулем автомобиля Lexus RX 350 сбил женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые переходили дорогу. В результате полученных от аварии травм оба пешехода погибли на месте.
Личности жертв пока не установлены. По факту гибели двух людей в результате ДТП полиция открыла уголовное производство. В рамках расследования правоохранителями будут установлены все обстоятельства аварии. Следственные действия продолжаются.
Напомним, 4 августа в Одесской области автомобиль влетел в отбойник, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 7-летний ребенок, еще двое детей были травмированы. Авария с участием автомобиля Hyundai Elantra под управлением 36-летней женщины произошла на 328 км автодороги Киев - Одесса возле села Троицкое Любашевского района.