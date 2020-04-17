У Дніпрі концентрація пилу в повітрі в 3-5 разів вище норми

У Дніпрі за останню добу зафіксували перевищення концентрації пилу в повітрі в 3-5 разів порівняно з допустимою нормою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської облдержадміністрації.

При цьому в ОДА зазначили, що забруднення повітря не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні і Житомирської області. Радіаційний фон в області знаходиться в межах норми.

"Обласний центр екологічного моніторингу та Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології повідомляють про перевищення концентрації пилу в повітрі. Така ситуація пов'язана з високим тиском, поривчастим вітром і підвищенням температури в приземному шарі. Це призводить до накопичення забруднюючих речовин ближче до поверхні землі", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Також він закликав громадян залишатися вдома і не відкривати вікна.

Нагадаємо, також забруднення повітря було зафіксовано в Києві, який очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям. Індекс забруднення повітря столиці зараз становить 380.

При цьому в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що забруднення не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні. Причиною стала пилова буря і пожежі в Житомирській області.