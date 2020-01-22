З початку епідсезону від грипу в Україні померли 11 людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього на грип перехворіло 6,2% населення України

З початку епідсезону станом на 22 січня 2020 року 11 людей померли від ускладнень грипу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Зазначається, що із 30 вересня 2019 року до 19 січня 2020 року перехворіло 6,2% населенняи України та госпіталізовано 67 113 осіб, із них 78,7% - діти віком до 17 років.

Нагадаємо, у Києві за третій тиждень 2020 року збільшилася захворюваність на грип та ГРВІ на 35,2%. За третій тиждень 2020 року були зареєстровані 9176 хворих на грип і ГРВІ.

РБК-Україна писало, що 14 січня повідомлялося, що з початку епідемічного сезону (жовтень-січень) від ускладнень грипу в Україні померло 5 дорослих.

Раніше повідомлялося, що в Україні від грипу померла вагітна жінка. Вона захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку з відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Дитина вижила.

Нагадаємо, в Україні під заборону потрапили відомі ліки від грипу та застуди Фармацитрон Форте.