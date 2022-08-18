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"Дніпро-1" програв дебютний матч у єврокубках із незвичайним дублем капітана

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Кошице, Четвер 18 серпня 2022 22:55
"Дніпро-1" програв дебютний матч у єврокубках із незвичайним дублем капітана Фото: Олександр Піхальонок (праворуч) відзначився асистом (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Неприємної домашньої поразки від АЕКа з Ларнаки зазнав у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2022/23 український "Дніпро-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації, перші матчі

СК "Дніпро-1" – АЕК Ларнака – 1:2

Голи: Сваток, 90 – Альтман, 16, Сваток, 29 (автогол)

Вилучення: Сарапій, 90+5 (Д, друга жовта картка)

Чемпіон Кіпру захопив ініціативу з перших хвилин. Серією набігів на володіння Валефа "жовто-зелені" чітко заявили бажання забити швидкий м'яч. І таки досягли поставленої мети.

Це Енглезу на 16-й хвилині вчасно підключився до атаки на межі штрафного майданчика. Лівий оборонець гостей прострілив уздовж воріт, а Альтман у два дотики переграв голкіпера дніпровців.

"Дніпро-1" спробував відвести гру від власних воріт. Проте, АЕК грамотно перелаштувався і нівелював усі спроби команди Олександра Кучера відповісти. Намагався завести себе та партнерів дриблінгом новачок Бланко, та зусиль аргентинця були марними.

На 30-й "спортклубівці" пропустили вдруге. Гол вийшов до образливого курйозним: Валеф необачно вийшов із воріт під час стандарту, не зіграв у м'яч, а Сваток зрізав сферу у власні ворота.

&quot;Дніпро-1&quot; програв дебютний матч у єврокубках із незвичайним дублем капітана

За п'ять хвилин бразильський кіпер реабілітувався, витягнувши з-під стійки удар Дюрчо після фланговго навісу. До перерви "Дніпро-1" так і не отямився і лише дивом не пропустив втретє.

Ожили "спортклубівці" в другій половині. Доклався до цього Громов, який з'явився на полі замість інертного Когута. Спершу він перевірив пильність воротаря пострілом у ближній кут в атаці другим темпом, а згодом ударом боковими ножицями струсонув перекладину!

Та невдовзі гра знову заспокоїлася. Головні події розгорталися в центрі поля, де команди переважно змагалися м'язами. Лише під завісу поєдинку вирішила нагадати про себе атакувальна ланка АЕКа. Та неточність Дюрчо та сейв Валефа зберегли надію для "Дніпра-1".

&quot;Дніпро-1&quot; програв дебютний матч у єврокубках із незвичайним дублем капітана

А на 90-й хвилині вирішив реабілітуватися за автогол Сваток. Піхальонок подав кутовий із правого флангу в район лінії воротарського, де капітан дніпровців виграв другий поверх і головою вгатив м'яч у сітку – 1:2!

Щоб замахнутися на більше, "спортклубівцям" банально не вистачило часу. Та з правильними висновками "Дніпро-1" ще матиме шанси в матчі-відповіді за тиждень.

Нагадаємо, що київське "Динамо" поступилося "Бенфіці" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

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