Вдень до +9, а вночі морози до -11: синоптик дала прогноз погоди на завтра

За даними синоптика, 16 лютого опади у вигляді дощу пройдуть у Карпатах, а також у Закарпатській, Черкаській, Полтавській областях та деяких районах Сумської області та Кропивницькому.

Температура повітря вдень встановиться в межах + 3... + 9 градусів. На сході та північному сході країни стовпчики термометрів вдень покажуть лише +1... + 4 градуси.

Вночі у всіх регіонах похолодає. Температура опуститься до -2... -6, градусів, однак у Сумській та Харківській областях варто очікувати до -11 градусів у темний час доби.

У Києві завтра буде хмарно, але дощів не передбачається. Вдень - до + 4... + 6 градусів.

Діденко попередила, що протягом усього тижня прогнозується шквальний вітер. При цьому з четверга в Україну прийде потепління. Синоптик зазначила, що температура підніметься до + 9... + 12 градусів, а вночі буде близько нуля.