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Вдень до +9, а вночі морози до -11: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Автор: РБК-Україна

Завтра в Україні буде тепла і місцями вітряна погода. При цьому деякі регіони країни накриють дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

За даними синоптика, 16 лютого опади у вигляді дощу пройдуть у Карпатах, а також у Закарпатській, Черкаській, Полтавській областях та деяких районах Сумської області та Кропивницькому.

Температура повітря вдень встановиться в межах + 3... + 9 градусів. На сході та північному сході країни стовпчики термометрів вдень покажуть лише +1... + 4 градуси.

Вночі у всіх регіонах похолодає. Температура опуститься до -2... -6, градусів, однак у Сумській та Харківській областях варто очікувати до -11 градусів у темний час доби.

У Києві завтра буде хмарно, але дощів не передбачається. Вдень - до + 4... + 6 градусів.

Діденко попередила, що протягом усього тижня прогнозується шквальний вітер. При цьому з четверга в Україну прийде потепління. Синоптик зазначила, що температура підніметься до + 9... + 12 градусів, а вночі буде близько нуля.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, синоптики з Укргідрометцентру спрогнозували сонячну погоду на 16 і 17 лютого.

Нагадаємо, що на вихідних, 12 і 13 лютого, через підвищену вологість у Закарпатській області деякі дороги завалило сніговими зсувами та камінням.

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