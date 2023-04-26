Дмитрашковский заявил, что не видит признаков подготовки наступления россиян под Угледаром

"В поле зрения снова появилась 155-я бригада морской пехоты, якобы прошедшие возобновление, но понимая военное дело, можно сказать, что нереально возобновить бригаду морской пехоты за такой короткий срок. Скорее всего, как говорится, "напичкали" в подразделения мобилизованных, которые прошли всеобщую военную подготовку", - рассказал Дмитрашковский.

Он отметил, что на подготовку морского пехотинца времени уходит от 3 месяцев до полугода.

"Пока, наблюдая за врагом, не можем сказать, что враг готовится к очередному наступлению в этом районе, не очень это реально по причине, что все же это равнинная местность и врагу придется атаковать в лоб наши позиции, и они не готовы к этого", - заявил спикер.

Стоит напомнить, что ранее Дмитрашковский заявлял, что поскольку на Угледарском направлении враг не ведет активных боевых действий, кроме обстрелов, то, вероятно, начнет в ближайшее время он штурмовые действия в этом районе.

Однако позже он сказал, что его слова о том, что на Угледарском направлении враг, вероятно, начнет в ближайшее время штурмовые действия, были лишь предположением.