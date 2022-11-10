"Для чего это все было?": Уоллес настороженно относится к "выводу" россиян из Херсона

"Это должно быть достаточно серьезным психологическим ударом, что единственная цель, которую им удалось захватить, и они объявили о своем намерении уйти", - сказал он.

Уоллес добавил, что поверит в "уход" россиян из Херсона, когда сможет увидеть это. Также он подчеркнул, что важно быть осторожными, поскольку РФ может оказаться хитрой.

Он сказал, что если российские войска выйдут из Херсона, то напрашивается вопрос "зачем все это было?".

"Зачем были все эти десятки тысяч смертей, когда с февраля им не удалось удержать или захватить ни одну из своих основных целей", - сказал он.