Запровадження карантину через кір в Лук'янівському СІЗО спростували

Випадків захворюваності кором у 2019 та 2018 роках у СІЗО не зареєстровано
В государственном учреждении "Центр здравоохранения Государственной уголовно-
исполнительной службы Украины" опровергли введение карантина на территории Лукьяновского СИЗО в Киеве. Об этом говорится в ответе на информационный запрос РБК-Украина.
Так, в ответе говорится, что согласно закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней" карантин устанавливается и отменяется Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.
"Среди лиц, содержащихся в ГУ "Киевский следственный изолятор" случаев
особо опасных инфекционных болезней в 2018 году и в январе 2019 года не
зарегистрировано", - указано в ответе.
Сообщается, что в текущем периоде 2019 года карантин на территории
государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" не устанавливался в связи с отсутствием такой необходимости.
Напомним, ранее источник РБК-Украина сообщало, что в Лукьяновском СИЗО был зарегистрирован корь и был введен карантин. Об этом также писал ряд СМИ. В частности, сообщалось, что по состоянию на 15 января, заболели 7 человек.
РБК-Украина писло, что в ближайшие недели число случаев кори в Украини уменьшится.