Запровадження карантину через кір в Лук'янівському СІЗО спростували

Випадків захворюваності кором у 2019 та 2018 роках у СІЗО не зареєстровано

В государственном учреждении "Центр здравоохранения Государственной уголовно-

исполнительной службы Украины" опровергли введение карантина на территории Лукьяновского СИЗО в Киеве. Об этом говорится в ответе на информационный запрос РБК-Украина.



Так, в ответе говорится, что согласно закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней" карантин устанавливается и отменяется Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

"Среди лиц, содержащихся в ГУ "Киевский следственный изолятор" случаев

особо опасных инфекционных болезней в 2018 году и в январе 2019 года не

зарегистрировано", - указано в ответе.

Сообщается, что в текущем периоде 2019 года карантин на территории

государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" не устанавливался в связи с отсутствием такой необходимости.

Напомним, ранее источник РБК-Украина сообщало, что в Лукьяновском СИЗО был зарегистрирован корь и был введен карантин. Об этом также писал ряд СМИ. В частности, сообщалось, что по состоянию на 15 января, заболели 7 человек.

РБК-Украина писло, что в ближайшие недели число случаев кори в Украини уменьшится.