Запровадження карантину через кір в Лук'янівському СІЗО спростували

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Випадків захворюваності кором у 2019 та 2018 роках у СІЗО не зареєстровано

В державній установі "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-

виконавчої служби України" заперечили введення карантину на території Лук'янівського СІЗО у Києві. Про це йдеться у відповіді

на інформаційний запит РБК-Україна.



Так, у відповіді йдеться, що відповідно до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" карантин встановлюється та відміняється Кабінетом міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

"Серед осіб, які утримуються в ДУ "Київський слідчий ізолятор" випадків

особливо небезпечних інфекційних хвороб у 2018 році та у січні 2019 року не

зареєстровано", - зазначено у відповіді.

Повідомляється, що у поточному періоді 2019 року карантин на території

державної установи "Київський слідчий ізолятор" не встановлювався у зв'язку

з відсутністю такої необхідності.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна повідомляло, що в Лук'янівському СІЗО був зареєстрований кір і було введено карантин. Про це також писав ряд ЗМІ. Зокрема, повідомлялося, що станом на 15 січня, захворіли 7 осіб.

РБК-Україна писло, що у найближчі тижні число випадків кору буде знижуватися.