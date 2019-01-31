ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Запровадження карантину через кір в Лук'янівському СІЗО спростували

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 19:42
Запровадження карантину через кір в Лук'янівському СІЗО спростували
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Випадків захворюваності кором у 2019 та 2018 роках у СІЗО не зареєстровано

В державній установі "Центр охорони здоров'я Державної кримінально- 
виконавчої служби України" заперечили введення карантину на території Лук'янівського СІЗО у Києві. Про це йдеться у відповіді 
на інформаційний запит РБК-Україна
 
Так, у відповіді йдеться, що відповідно до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" карантин встановлюється та відміняється Кабінетом міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб. 

"Серед осіб, які утримуються в ДУ "Київський слідчий ізолятор" випадків  
особливо небезпечних інфекційних хвороб у 2018 році та у січні 2019 року не  
зареєстровано", - зазначено у відповіді.

Повідомляється, що у поточному періоді 2019 року карантин на території  
державної установи "Київський слідчий ізолятор" не встановлювався у зв'язку  
з відсутністю такої необхідності. 

Запровадження карантину через кір в Лук'янівському СІЗО спростувалиНагадаємо, раніше джерело РБК-Україна повідомляло, що в Лук'янівському СІЗО був зареєстрований кір і було введено карантин. Про це також писав ряд ЗМІ. Зокрема, повідомлялося, що станом на 15 січня, захворіли 7 осіб.

РБК-Україна писло, що у найближчі тижні число випадків кору буде знижуватися

Експерт назвав особливості спалаху кору в Україні На кір захворіли майже 12 тисяч українців з початку року, - Супрун
Новини України Лукьяновское СИЗОКір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся