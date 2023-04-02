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Узнал о гибели родни. В Брянской области россиянин держал в заложниках военных

Фото: мобилизованный россиянин держал военных в заложниках (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мобилизованный россиян в Брянской области РФ узнал о гибели своей родни на войне против Украины и взял в заложники военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

По данным росСМИ, инцидент произошел в селе Плавна Брянской области. Известно, что 35-летний мобилизованный из Самарской области узнал о гибели своих воевал против Украины племянников.

Россиянин взял в заложники до трех офицеров и около пяти мобилизованных. При себе у мужчины был автомат и гранаты, которые он обещал применить. Никаких требований мобилизованный не выдвигал.

Мужчина вместе с заложниками закрылся в доме культуры. С нарушителем пытался договориться командир его воинской части. По предварительным данным, ему это удалось, поэтому через час оккупант сдался и отпустил других военных.

Напомним, недавно россияне заявили об "атаке украинских диверсантов", якобы пытавшихся прорваться в Брянскую область.

Также в Приморском крае РФ двое пьяных мобилизованных устроили стрельбу.

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