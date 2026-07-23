Дизель теряет популярность в Украине: какие авто покупают в 2026 году

Спрос на автомобили с дизельными двигателями в Украине начал быстро падать. За первые шесть месяцев 2026 автопарк страны пополнился лишь 30 тысячами таких машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию автопроизводителей Украины (Укравтопром).
Общее количество регистраций дизельных автомобилей сократилось на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок демонстрирует неоднозначную динамику: продажи новых машин растут, а вот б/у дизельный сегмент проседает.
Дилеры смогли реализовать 7,4 тысячи новых дизельных авто. Это на 17 процентов больше, чем в прошлом. Ситуация с импортом подержанных дизелей другая. Украинцы завезли 22,6 тысячи таких подержанных авто, что на 10 процентов меньше прошлогодних показателей.
Частные покупатели и бизнес продолжают выбирать проверенные модели. Лидером рынка остается французский кроссовер.
Список самых популярных новых моделей выглядит так:
Подержанные дизельные автомобили все еще занимают значительную долю рынка. Водители предпочитают практичные европейские марки. Спрос сосредоточен на универсалах и компактных кроссоверах.
Рейтинг подержанных моделей:
Структура продаж существенно изменилась через год. Традиционные двигатели внутреннего сгорания укрепили позиции, и теперь они занимают почти 62 процента рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель был ниже.
Возрастает интерес к гибридным авто. Их доля увеличилась с 26,5 до 29,8 процента.
А вот электромобили теряют благосклонность украинцев. Их присутствие на рынке сократилось вдвое - с 16,9 до 8,3 процента. Машины с газобаллонным оборудованием стабильно занимают менее 1 процента продаж.
Покупатели выбирают экономичность или проверенную мощность. Дизель остается "рабочей лошадкой", несмотря на всеобщее сокращение спроса.