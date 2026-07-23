Дизель теряет популярность в Украине: какие авто покупают в 2026 году

Общее количество регистраций дизельных автомобилей сократилось на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок демонстрирует неоднозначную динамику: продажи новых машин растут, а вот б/у дизельный сегмент проседает.

Дилеры смогли реализовать 7,4 тысячи новых дизельных авто. Это на 17 процентов больше, чем в прошлом. Ситуация с импортом подержанных дизелей другая. Украинцы завезли 22,6 тысячи таких подержанных авто, что на 10 процентов меньше прошлогодних показателей.

ТОП-5 новых дизельных авто

Частные покупатели и бизнес продолжают выбирать проверенные модели. Лидером рынка остается французский кроссовер.

Список самых популярных новых моделей выглядит так:

RENAULT Duster – 1828 единиц;

TOYOTA LC Prado – 885 единиц;

VOLKSWAGEN Touareg – 756 единиц;

SKODA Kodiaq – 454 единицы;

VOLKSWAGEN Tiguan – 398 единиц.

Что выбирают на рынке подержанных авто

Подержанные дизельные автомобили все еще занимают значительную долю рынка. Водители предпочитают практичные европейские марки. Спрос сосредоточен на универсалах и компактных кроссоверах.

Рейтинг подержанных моделей:

RENAULT Megane – 1712 единиц;

NISSAN Qashqai – 1566 единиц;

SKODA Octavia – 1448 единиц;

VOLKSWAGEN Passat – 1105 единиц;

HYUNDAI Santa Fe – 1041 единица.

Смена приоритетов на рынке

Структура продаж существенно изменилась через год. Традиционные двигатели внутреннего сгорания укрепили позиции, и теперь они занимают почти 62 процента рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель был ниже.

Возрастает интерес к гибридным авто. Их доля увеличилась с 26,5 до 29,8 процента.

А вот электромобили теряют благосклонность украинцев. Их присутствие на рынке сократилось вдвое - с 16,9 до 8,3 процента. Машины с газобаллонным оборудованием стабильно занимают менее 1 процента продаж.

Покупатели выбирают экономичность или проверенную мощность. Дизель остается "рабочей лошадкой", несмотря на всеобщее сокращение спроса.