Табу для водителей: какие символы, буквы и слова запрещены на номерах авто в Украине
Индивидуальные номерные знаки - популярный способ сделать транспортное средство уникальным. Однако в Украине действуют четкие ограничения насчет вида и содержания таких надписей.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.
Главное:
- Четкие границы: индивидуальный номерной знак (ИНЗ) является официальным государственным документом, поэтому его изготовление и надписи жестко регламентированы приказом МВД Украины.
- Технический аспект: автомобильные ИНЗ должны содержать от 3 до 8 символов (букв или букв и цифр), мотоциклетные - от 3 до 6.
- Обязательное требование: в начале надпись должна содержать не менее двух букв, но смешивание украинской и латинской азбук в одном слове не допускается.
- Основные запреты: нельзя использовать символику тоталитарных режимов (коммунистических, нацистских), символы российской агрессии (буквы "Z", "V"), нецензурную лексику, государственную символику Украины или других стран, а также названия брендов без официального разрешения.
- Имитация органов: категорически запрещено использовать аббревиатуры государственных учреждений, силовых структур или международных организаций (например, СБУ, ВСУ, NATO).
- Важный финал: после получения индивидуального номера владелец обязан в течение 10 дней перерегистрировать транспортное средство, иначе использование ИНЗ будет незаконным.
Почему на индивидуальные номерные знаки есть ограничения
Индивидуальные номерные знаки или ИНЗ - это отличный способ подчеркнуть уникальность своего автомобиля или мотоцикла.
Однако "свобода творчества" здесь имеет четкие границы, установленные украинским законодательством.
В ГСЦ напомнили, что номерной знак является официальным государственным документом, поэтому соответствующим приказом МВД Украины (№174 от 11 марта 2016 года) регламентируется:
- и процедура его изготовления;
- и требования к надписи на нем.
Украинцам объяснили: если выбранная автовладельцем надпись или графический элемент противоречит хотя бы одной из установленных правовых норм, в утверждении макета ИНЗ будет отказано.
Технические и лингвистические ограничения
По данным ГСЦ, кроме смысловых запретов, существуют также строгие правила насчет структуры надписи (утвержденные приказом МВД №166).
Речь идет в частности о том, что:
- ИНЗ для автомобилей должен содержать от 3 до 8 символов (букв или букв и цифр);
- ИНЗ для мотоциклов - от 3 до 6 символов.
Также надпись должна содержать по меньшей мере две буквы, расположенные в начале.
Кроме того, не допускается одновременное использование букв украинского и латинского алфавитов, имеющих разные начертания.
"Например, нельзя смешивать в одном слове украинскую "І" и латинскую "W", - объяснили украинцам.
Технические и лингвистические ограничения насчет индивидуальных номерных знаков (инфографика: hsc.gov.ua)
Категорически запрещенные символы и надписи
В соответствии с установленными нормативно-правовыми актами, некоторые символы, буквы и слова на индивидуальные номерные знаки запрещено наносить в целом.
Не допускается, например, символика тоталитарных режимов и агрессии:
- никакие аббревиатуры, лозунги или символы, связанные с коммунистическим режимом;
- никакие аббревиатуры, лозунги или символы, связанные с нацистским режимом.
Также под абсолютным запретом находится символика, связанная с полномасштабной военной агрессией РФ против Украины.
"В частности, буквы "Z" и "V", если они используются в контексте пропаганды войны или военной техники окупантов", - отметили в ГСЦ МВД.
Некоторые символы, буквы и слова на ИНЗ категорически запрещены (инфографика: facebook.com/hsc.gov.ua)
Кроме того, запрещены нецензурные и дискриминационные выражения.
"Надпись на ИНЗ не может содержать ненормативную лексику, грубые или оскорбительные слова (как на украинском, так и на иностранных языках)", - объяснили украинцам.
Это касается и всех выражений, которые разжигают национальную, религиозную, расовую или гендерную вражду.
Другой запрет - имитация государственных органов и международных организаций.
То есть нельзя использовать названия или аббревиатуры:
- органов государственной власти;
- силовых структур;
- Вооруженных сил Украины;
- международных организаций.
"Например: МВД, СБУ, ВСУ, ГСЧС, ООН, NATO и т.д.", - отметили в ГСЦ.
Еще один запрет для ИНЗ - государственная символика и официальные знаки.
Так, действующее законодательство запрещает воспроизводить на номерной пластине:
- Государственный герб Украины (Тризуб);
- Государственный флаг;
- флаги и гербы иностранных государств;
- официальные эмблемы и кокарды
В заключение нельзя также размещать на ИНЗ бренды и торговые марки (без отдельного разрешения).
"Нанесение названий известных компаний или зарегистрированных торговых марок (например, названий автобрендов или корпораций) запрещено, если у вас нет официального письменного разрешения от владельца этих авторских прав", - разъяснили в ГСЦ.
Как заказать ИНЗ и что обязательно сделать потом
Заказать индивидуальный номерной знак можно по-разному:
- либо воспользоваться электронным Кабинетом водителя;
- либо обратиться непосредственно в любой территориальный сервисный центр МВД.
После получения ИНЗ автовладелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать транспортное средство (в любом сервисном центре МВД).
"Во время перерегистрации администратор в графу "Особые отметки" нового свидетельства о регистрации вносит информацию об индивидуальном номерном знаке. Только после этого использование ИНЗ считается законным", - подчеркнули в ГСЦ.
Следовательно, если перерегистрация не будет произведена в течение 10 дней, ездить с такими номерами - запрещено.
Чтобы ездить с ИНЗ, необходимо перерегистрировать транспортное средство (инфографика: hsc.gov.ua)
В завершение водителям напомнили, что индивидуальный номерной знак является дополнительным - действует исключительно на территории Украины.
То есть при выезде за границу на авто обязательно должны быть установлены регистрационные номерные знаки.
"Соблюдайте законодательство, уважайте государственные стандарты и выбирайте уникальные, но корректные надписи для своих авто", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине предлагают отказаться от передних номерных знаков на авто.
Тем временем в полиции объяснили, зачем украинским водителям проверять номерные знаки перед выездом.
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