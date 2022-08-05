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Дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС в Україні

Фото: ціни дизель і автогаз знижуються на АЗС (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 5 серпня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,95 гривень за літр (-0,00 гривень), на дизельне паливо - 54,30 гривень за літр (-0,04 гривень), на автогаз - 28,25 гривень за літр (-0,15 гривень).

Роздрібні ціни в Україні:

Як повідомляло РБК-Україна, дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. У той же час восени можливі обмеження по відпуску бензину на АЗС.

Нагадаємо, станом на кінець липня на роздрібному ринку України спостерігається невеликий надлишок пропозиції бензину і автогазу.

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Ціни на бензин