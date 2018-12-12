Дизайн упаковки сигарет має значення лише для 3% курців ЄС, - дослідження

Ілюстративне фото (Pixabey)

Заборона на видиме викладення за межами місця торгівлі ввела лише 21 країна світу

Зовнішній вигляд упаковки сигарет має значення лише для 3% курців Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН, який опублікував дані дослідження, проведеного на замовлення Європейської комісії.

За даними видання, основна причина, по якій європейці починають курити, полягає в тому, що курять їхні друзі та знайомі – так заявили 79% опитаних курців. І лише 3% заявили, що на них вплинув дизайн упаковки.

Проект закону 4030а про заборону на демонстрацію сигарет на вітринах, який, можливо, буде розглянутий Верховною радою у першому читанні, швидше за все виявиться неефективним, зазначає видання. Дослідження досвіду країн, в яких було введено заборону на викладку, показали, що це не призводить до скорочення куріння тютюну.

Всього заборона на видиме викладення за межами місця торгівлі ввела лише 21 країна світу, з них тільки 6 країн, що входять в ЄС.

Як повідомляє УНІАН, на основі аналізу статистичних даних Ісландії, яка вперше в світі запровадила таку заборону в 2001 році, вчені Патрік Бешем (Patrick Basham) і Джон Луік (John Luik) опублікували статтю в журналі "Економічні відносини" університету Оксфорда, в якій поділилися своїм висновком про те, що рівень куріння у віковій групі від 15 до 24 років через шість років після введення заборони на викладку склав 15,2%, і вона виявилася вищою, ніж до введення заборони

На думку вчених, "дуже важко зробити висновок про те, що заборона демонстрації тютюнових виробів призвела до зниження рівня куріння серед ісландської молоді, в той час як через шість років після введення заборони відсоток курців виявився вищий, ніж за рік до заборони".

Міністерство охорони здоров'я США заявило, що "хоча юридичні обмеження подаються ефективними в плані зменшення попиту та пропозиції тютюнових виробів, проте складно кількісно оцінити відповідні позитивні ефекти".

"Таким чином, спроби дослідити вплив заборони на викладку сигарет, засновані на досвіді 21 країни світу, робилися, але вони або не дають однозначної відповіді, що це працює, або прямо говорять про те, що міра ця сама по собі благородна, але неефективна", - повідомляє УНІАН.