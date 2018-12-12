Дизайн упаковки сигарет имеет значение всего для 3% курильщиков ЕС, - исследование

Иллюстративное фото (Pixabey)

Запрет на видимую выкладку за пределами места торговли ввела лишь 21 страна мира

Внешний вид упаковки сигарет имеет значение для всего для 3% курильщиков Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН, который опубликовал данные исследования, проведенного по заказу Европейской комиссии.

По данным издания, основная причина, по которой европейцы начинают курить, состоит в том, что курят их друзья и знакомые – так заявили 79% опрошенных курильщиков. И лишь 3% заявили, что на них оказал влияние дизайн упаковки.

Проект закона 4030а о запрете на демонстрацию сигарет на витринах, который, возможно, будет рассмотрен Верховной радой в первом чтении, скорее всего окажется неэффективным, отмечает издание. Исследования опыта стран, в которых был введен запрет на выкладку, показали, что это не приводит к сокращению курения табака.

Всего запрет на видимую выкладку за пределами места торговли ввела лишь 21 страна мира, из них только 6 стран входят в ЕС.

Как сообщает УНИАН, на основе анализа статистических данных Исландии, которая впервые в мире ввела такой запрет в 2001 году, ученые Патрик Бэшем (Patrick Basham) и Джон Луик (John Luik) опубликовали статью в журнале "Экономические отношения" университета Оксфорда, в которой поделились своим выводом о том, что что уровень курения в возрастной группе от 15 до 24 лет через шесть лет после введения запрета на выкладку составил 15,2%, и он оказалась выше, чем до введения запрета.

По мнению ученых, "очень трудно сделать вывод о том, что запрет демонстрации табачных изделий привел к снижению уровня курения среди исландской молодежи, в то время как через шесть лет после введения запрета процент курильщиков оказался выше, чем за год до запрета".

Министерство здравоохранения США заявило, что "хотя юридические ограничения представляются эффективными в плане уменьшения спроса и предложения табачных изделий, однако сложно количественно оценить соответствующие положительные эффекты".

"Таким образом, попытки исследовать влияние запрета на выкладку сигарет, основанные на опыте 21 страны мира, предпринимались, но они либо не дают однозначного ответа, что это работает, либо прямо говорят о том, что мера эта сама по себе благородная, но неэффективная", - сообщает УНИАН.