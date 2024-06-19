"Действуют как пираты". Филиппины обвинили Китай в уничтожении лодок

По словам главы Западного командования вооруженных сил Филиппин Альфонсо Торреса-младшего, сотрудники береговой охраны Китая высадились на филиппинские резиновые лодки во время миссии Манилы по снабжению военного форпоста на Второй отмели Томаса в понедельник, 17 июня.

"Огнестрельное оружие (которое было на лодках - ред.) было захвачено", - сказал Торрес.

Он уточнил, что китайская береговая охрана также "умышленно проколола" филиппинские резиновые лодки, используя ножи и другие острые предметы.

"Они не имеют права или законных полномочий вмешиваться в наши операции и уничтожать филиппинские суда, действующие в нашей исключительной экономической зоне", - заявил начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер.