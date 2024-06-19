"Действуют как пираты". Филиппины обвинили Китай в уничтожении лодок

Китайская береговая охрана разграбила и потопила лодки Филиппин в Южно-Китайском море на этой неделе.
Об этом рассказали представители военного руководства Филиппин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам главы Западного командования вооруженных сил Филиппин Альфонсо Торреса-младшего, сотрудники береговой охраны Китая высадились на филиппинские резиновые лодки во время миссии Манилы по снабжению военного форпоста на Второй отмели Томаса в понедельник, 17 июня.
"Огнестрельное оружие (которое было на лодках - ред.) было захвачено", - сказал Торрес.
Он уточнил, что китайская береговая охрана также "умышленно проколола" филиппинские резиновые лодки, используя ножи и другие острые предметы.
"Они не имеют права или законных полномочий вмешиваться в наши операции и уничтожать филиппинские суда, действующие в нашей исключительной экономической зоне", - заявил начальник штаба филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер.
Напомним, 18 июня Оперативная группа Филиппин в Южно-Китайском море рассказала, что Китай намеренно повредил лодки страны, которые находились в Южно-Китайском море.
В свою очередь Пекин заявил, что лодки Филиппин якобы намеренно приближались к китайскому судну, в результате чего произошло столкновение.
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