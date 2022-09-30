В "Дію" вернулись штрафы за нарушение ПДД

В приложении "Дія" снова доступны штрафы нарушение правил дорожного движения. Их можно оплатить через телефон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
Он отметил, что в "Дії" снова появились уведомления об автофиксации нарушений на дороге и штрафы за них.
Ранее эта услуга была недоступна из соображений безопасности.
"На утреннем звонке с командой по статусам разработки продуктов в Дії менеджер проекта по автоуслугам анонсировала, что в приложение возвращены штрафы за нарушение ПДД (автофиксация)", - отметил Федоров.
В подтверждение министр добавил собственное фото с "Дії" и показал свои штрафы.
"Я всегда тестирую услуги, которые мы запускаем. И здесь увидел свои первые в жизни штрафы-автофикации по ПДД", - добавил он.
Напомним, недавно в "Дії" появились новые документы и услуги, а именно: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринга авто.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.