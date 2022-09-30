В "Дію" вернулись штрафы за нарушение ПДД

Он отметил, что в "Дії" снова появились уведомления об автофиксации нарушений на дороге и штрафы за них.

Ранее эта услуга была недоступна из соображений безопасности.

"На утреннем звонке с командой по статусам разработки продуктов в Дії менеджер проекта по автоуслугам анонсировала, что в приложение возвращены штрафы за нарушение ПДД (автофиксация)", - отметил Федоров.

В подтверждение министр добавил собственное фото с "Дії" и показал свои штрафы.

"Я всегда тестирую услуги, которые мы запускаем. И здесь увидел свои первые в жизни штрафы-автофикации по ПДД", - добавил он.