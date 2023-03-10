В "Дію" вернули оплату штрафов за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, снова вернут в приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".
Некоторое время эта функция у "Дії" была отключена и штраф можно было оплатить альтернативным способом. Для оплаты штрафа можно было перейти по ссылке QR-кода, размещенному на лицевой стороне постановления или воспользоваться чат-ботом ShtrafyPDRbot.
Также можно было оплатить с помощью электронных платежных систем и сервисов или лично в банках Украины.
"Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не один счет, как раньше. Доработка успешно завершена", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина сообщало, что киевляне могут забрать эвакуированный автомобиль с помощью "Дії". Это значительно упростило процедуру возвращения транспорта со штрафплощадок.
Напомним, ранее стало известно, что в полиции назвали основания для эвакуации автомобиля.
Также мы писали, что комитет Рады поддержал растаможку автомобилей с помощью "Дії".
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