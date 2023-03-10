В "Дію" вернули оплату штрафов за нарушение ПДД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

Некоторое время эта функция у "Дії" была отключена и штраф можно было оплатить альтернативным способом. Для оплаты штрафа можно было перейти по ссылке QR-кода, размещенному на лицевой стороне постановления или воспользоваться чат-ботом ShtrafyPDRbot.

Также можно было оплатить с помощью электронных платежных систем и сервисов или лично в банках Украины.

"Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не один счет, как раньше. Доработка успешно завершена", - говорится в сообщении.