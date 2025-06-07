Не дошли до Сумской области. "Рейнджеры" ССО уничтожили вражескую группу возле границы

Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций уничтожили вражескую группу на Курском направлении на подходе к границе с Сумской областью. Один из оккупантов сдался в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ССО в Telegram.
"Шестеро рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. Воины ССО предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду", - рассказали в ССО.
Однако россияне сдаться в плен отказались. После этого, как отметили в ССО, украинские бойцы начали специальные действия.
"Благодаря слаженной боевой работе с восходом Солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, и еще одного заставили сдаться в плен", - говорится в публикации ССО.
Напомним, россияне уже несколько месяцев ведут наступательные действия на Курском направлении, в том числе и на территории Сумской области. По словам президента Владимира Зеленского, для украинских военных действия оккупантов не сюрприз.
Как отмечал Зеленский, россияне не отказались от своего желания захватить Сумскую и Харьковскую области, но успехов не имеют.
Кроме того, как писало издание The Telegraph, российское наступление на Сумщину помешало украинскому командованию перебросить дополнительные войска в Донецкую область. Поэтому враг смог продвинуться в направлении Константиновки - важного логистического узла.
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