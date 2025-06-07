Не дошли до Сумской области. "Рейнджеры" ССО уничтожили вражескую группу возле границы

"Шестеро рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. Воины ССО предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду", - рассказали в ССО.

Однако россияне сдаться в плен отказались. После этого, как отметили в ССО, украинские бойцы начали специальные действия.

"Благодаря слаженной боевой работе с восходом Солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, и еще одного заставили сдаться в плен", - говорится в публикации ССО.