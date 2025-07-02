В "Дії" появятся отдельные услуги для ветеранов войны: что известно

Напомним, что в "Дії" появился первый сервис с искусственным интеллектом. ИИ-ассистент помогает находить услуги, справки, а в будущем с ним можно будет общаться голосом.

Также отметим, украинцы могут жениться через "Дію". С начала запуска услуги тысячи пар в Украине поженились онлайн через мобильное приложение.

Кроме того, в апреле Кабмин разрешил военным жениться через "Дію" вне очереди.

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