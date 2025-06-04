Первый ИИ-сервис в "Дії": Федоров рассказал, что это будет
Искусственный интеллект станет частью цифровых услуг для граждан и уже вскоре упростит получение популярных документов. В "Дії" запустили тестирование первого ИИ-сервиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.
По данным Федорова, на первом этапе ИИ-ассистент будет отвечать на вопросы пользователей, далее будет сопровождать человека в процессе получения госуслуг, отправлять справки, а в будущем будет вести по всему процессу получения услуги.
По словам министра, вместе с ассистентом запустится и первая услуга в нем - справка о доходах.
"В нашей команде искусственный интеллект стал частью ежедневных процессов - 70% нормативно-правовых актов юристы анализируют с помощью ИИ. И это лишь один из кейсов оптимизации работы", - добавил Федоров.
В то же время министр пояснил, что не хочет внедрять ИИ только потому, что это современно.
"Мы хотим решать конкретные проблемы людей, - отметил Федоров.
ИИ в "Дії"
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что на портале "Дія" появится искусственный интеллект. По предварительным данным он будет помогать находить услуги, справки и в перспективе даже общаться голосом.
Подробнее о том, что сейчас известно о цифровом агенте в "Дії", можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, на днях Федоров рассказывал, какая основная задача будет возложена на ИИ-ассистента.
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