Первый ИИ-сервис в "Дії": Федоров рассказал, что это будет

Искусственный интеллект станет частью цифровых услуг для граждан и уже вскоре упростит получение популярных документов. В "Дії" запустили тестирование первого ИИ-сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

По данным Федорова, на первом этапе ИИ-ассистент будет отвечать на вопросы пользователей, далее будет сопровождать человека в процессе получения госуслуг, отправлять справки, а в будущем будет вести по всему процессу получения услуги.

По словам министра, вместе с ассистентом запустится и первая услуга в нем - справка о доходах.

"В нашей команде искусственный интеллект стал частью ежедневных процессов - 70% нормативно-правовых актов юристы анализируют с помощью ИИ. И это лишь один из кейсов оптимизации работы", - добавил Федоров.

В то же время министр пояснил, что не хочет внедрять ИИ только потому, что это современно.

"Мы хотим решать конкретные проблемы людей, - отметил Федоров.